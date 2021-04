admpumiddle

Il lavoro in Italia. Quante sono le giornaliste al vertice dei giornali, quanto guadagnano, quanto ha pesato lo smart working legato alla pandemia, quanto sulla libera professione?

La vita in redazione. Perché è diventato così difficile fare i conti con la maternità? Quale è la situazione per le donne all’interno della tv pubblica? Perché è così difficile raccontare le eccellenze femminili sui giornali, in tutto il mondo?

Aggressioni e minacce. Perché le giornaliste sono sotto attacco in tutto il mondo? Come si lavora sotto i regimi? E in Italia quante sono costrette a stare sotto scorta e a subire l’ingiuria dei social?

In occasione della Giornata mondiale per la Libertà di Stampa GiULiA giornaliste, con l’adesione delle Commissioni Pari Opportunità della Fnsi, dell’Usigrai e del Consiglio nazionale dell’OdG, organizza una diretta Facebook per fare il punto sulla “libertà condizionata” che subiscono le giornaliste, molto più dei loro colleghi, per fare informazione al servizio delle cittadine e dei cittadini. Un evento che dedichiamo alla memoria di Giovanna Pezzuoli, una “femminista con ironia”, troppo precocemente mancata, che all’informazione, al movimento e alla cultura delle donne e soprattutto a GiULiA ha regalato tanto e di cui sentiamo la mancanza.

L’evento sarà trasmesso in diretta Facebook sulla pagina di GiULiA e di quanti vorranno condividerlo. Sarà comunque possibile rivedere la registrazione anche nei giorni successivi.

outstream

Ecco il programma:





3 MAGGIO - GIORNATA MONDIALE PER LA LIBERTA’ DI STAMPA

L’informazione al femminile, la stampa in libertà condizionata

ore 21-23 diretta facebook sulla pagina di GiULiA giornaliste (https://www.facebook.com/GiuliaGiornaliste)

Evento dedicato alla memoria di Giovanna Pezzuoli

Il lavoro in Italia

Silvia Garambois – Stipendi a doppia velocità (i dati Inpgi sull’occupazione)

Mimma Caligaris – Com’è smart il lavoro ai tempi del Covid (la ricerca Fnsi)

Eleonora De Nardis – Com’è hard il precariato ai tempi del Covid

Facciamo i conti con l’informazione

Marina Cosi – Si dice mamma

Monica Pietrangeli – Rai, nome proprio femminile

Maria Luisa Villa – L’eccellenza nascosta

Sotto attacco

Paola Rizzi – Journalist too

Sebnem Arsu – Le minacce in Turchia

Paola Dalle Molle – Giornaliste sotto scorta

Antonella Napoli – La situazione in Italia